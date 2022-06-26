بوتين يكشف عن تجهيز الولايات المتحدة لأسلحة نووية في أوروبا ولوكاشينكو يتحدث عن إعلان حرب

أكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب.

لوكاشينكو: قيام ليتوانيا بعزل كالينينغراد بمثابة إعلان حرب

وقال لوكاشينكو خلال لقاء جمعه مع بوتين في سان بطرسبورغ: “تتزايد المعلومات في الآونة الأخيرة حول خطة ليتوانيا لوقف نقل البضائع عبر أراضيها من روسيا عبر بيلاروس، هذا بمثابه إعلان حرب وغير مقبول في الظروف الراهنة”.

بوتين: الأمريكيون يحتفطون بـ200 رأس نووي تكتيكي في أوروبا

وقال بوتين: “الأمريكيون لديهم 200 رأس نووي تكتيكي مخزن في 6 دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو، وتم تجهيز 257 طائرة لاستخدامها المحتمل، وليس طائرات أمريكية فقط”.

بوتين: سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز “إسكندر-إم”

وصرح بوتين: “كما اتفقنا معكم، أنتم طرحتم هذه القضية، ونحن اتخذنا قرارا بأنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز “إسكندر-إم”، والتي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية”.

تحليق طائرات حلف “الناتو” قرب حدود بيلاروسيا

وطلب لوكاشينكو من بوتين المساعدة في الرد على تحليق طائرات حلف “الناتو” قرب حدود بيلاروسيا.

وأكد بوتين أنه ليست هناك حاجة لرد جوابي معاكس على الرحلات الجوية التدريبية لطائرات الناتو برؤوس نووية بالقرب من الحدود البيلاروسية.

وقال الرئيس الروسي لنظيره البيلاروسي: “لقد قلت إنه من الممكن الرد بطريقة جوابية معاكسة. هذا ممكن، لكنك وأنا لسنا بحاجة إلى الرد على هذا جوابية معاكسة”.

وتابع: “لكنني أتفق معك تماما في أنه من واجبنا أن نحرص، على ضمان أمننا وأمن دولة الاتحاد ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي”.

واقترح الرئيس الروسي على نظيره البيلاروسي تطوير طائرات “سو-25” البيلاروسية في روسيا.

المصدر: وكالات