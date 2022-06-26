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تحويل معسكر الرشيد إلى مسطح أخضر

تحويل معسكر الرشيد إلى مسطح أخضر

شرعت أمانة بغداد، أمس السبت، بتحويل معسكر الرشيد لمسطح أخضر بدعم عدد من الوزارات الساندة بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
واطلع أمين بغداد عمار موسى كاظم، ميدانياً على أعمال رفع الأنقاض في معسكر الرشيد من قبل الجهد الآلي والبشري للأمانة والجهد الهندسي لوزارة الدفاع وكذلك آليات وزارة النفط”.
وقال أمين بغداد، في بيان: إنه “إشارة إلى توجيهات رئيس الوزراء أثناء زيارته لمبنى أمانة بغداد لتحويل معسكر الرشيد إلى مسطحات خضراء، باشرت أمانة بغداد تهيئة الجهد الآلي والبشري لرفع الأنقاض المتراكمة في المعسكر”.
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