Posted on by

ذي قار.. مقتل شخص اثناء تنظيفه “السلاح” ومصرع وإصابة 6 آخرين بحادث سير

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شخص اثناء تنظيفه “السلاح” ومصرع وإصابة 6 آخرين بحادث سير في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر إن “شابا يبلغ من العمر 23 عاما قتل نتيجة تلقيه رصاصة عرضية في الرأس من سلاح كان يعمل على تنظيفه في منزله بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار”.

وأضاف، ان “حادثا اخر تمثل بانقلاب عجلة على الطريق العام الرابط بين (ناصرية – رفاعي) نوع جارجر، أدى لمصرع شخصين اثنين، وإصابة 4 آخرين بجروح بينهم اطفال”. واشار المصدر الى “نقل الجثتين للطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى الناصرية (التركي) لغرض تلقي العلاج”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close