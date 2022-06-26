شمول الأيزيديات خارج العراق برواتب قانون الناجيات

بغداد: عمر عبد اللطيف

أعلنت مديرية شؤون الناجيات الإيزيديات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عزمها تسجيل الناجيات لشمولهن بالرواتب والامتيازات حسب ما نص عليه القانون الخاص بذلك، وذلك بعد إقرار قانون الدعم الطارئ وتخصيص موازنة داعمة للمديرية.

مدير عام المديرية سراب الياس قالت في حديث لـ : إن “قانون الدعم الطارئ خصص 25 مليار دينار للمديرية لتكون بمثابة موازنة استثمارية وتشغيلية لمرتبات العاملين وبدلات إيجار مقار المديرية في المحافظات المتضررة من الإرهاب”.

وأشارت إلياس إلى أن “رواتب الناجيات الإيزيديات وغيرهن من المكونات الأخرى ستكون على شكل وجبات، بعد أن تمر الناجيات عبر آلية المصادقة عليها للدخول إلى قاعدة البيانات لصرف رواتبهن””، مضيفة أن “الناجيات المقيمات خارج العراق سيشملن بقاعدة بيانات المرتبات، إذ أصرينا على إطلاق نافذة إلكترونية للتواصل معهن أو عن طريق سفارات العراق”.

وتابعت بالقول إن “المديرية ستقوم بجولة في عدد من البلدان للتواصل مع الناجيات وتفعيل برامج معينة وللاطلاع على احتياجاتهن والتنسيق مع المنظمات والحكومات في هذه البلدان”، موضحة بأن “أطفال داعش من الإيزيديات غير مشمولين بقانون الناجيات، ولايمكن شمولهم بأي امتياز كون القانون لم يتطرق إلى ذلك”.

تحرير: علي عبد الخالق

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