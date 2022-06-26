فاو: العراق سيضاعف وارداته من القمح بنسبة 100 %

توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، أمس السبت، أن يضاعف العراق وارداته من القمح بنسبة 100 % خلال 2022 – 2023.

وذكرت المنظمة في جدول نشرته، أنه “من المتوقع أن تصل واردات العراق من محصول القمح إلى ثلاثة ملايين طن، مقارنة بـ 2022-2021 الذي استورد فيه 1.5 مليون طن، واستورد 2.5 مليون طن خلال

2020 – 2021″.وأضافت، أنه “من المتوقع أيضا أن يصل إنتاج العراق من القمح خلال الموسم الحالي 2022 إلى أربعة ملايين طن، بعد أن كان إنتاجه للموسم الماضي 4.2 ملايين طن، وأيضا 4.2 ملايين طن لعام 2020”.

وأشارت، إلى أنه من “المتوقع كذلك أن لا يستورد العراق أي كمية من محصول الشعير العام الحالي، كما هو الحال في الأعوام السابقة “.

وتابعت، أن “إنتاج محصول الشعير للعام الحالي 2022 في العراق سيصل إلى 500 ألف طن، بعد أن كان 300 ألف طن في العام 2021، بينما بلغ إنتاجه في العام 2020 نحو 1.2 مليون طن”.

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