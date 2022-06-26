لبنان.. الليرة تواصل الانخفاض في مواجهة الدولار الأمريكي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الليرة اللبنانية في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، على منصة صيرفة الرسمية وفي السوق غير الرسمية وفي مكاتب الصرافة بعد استقرار دام لأسبوعين تقريبًا.

وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة 25200 ليرة لكل دولار في زيادة بلغت 300 ليرة عن متوسط سعر أمس الذي سجل 24900 ليرة لكل دولار، فيما ارتفع سعر الصرف في السوق غير الرسمية ليسجل 30 ألف ليرة لكل دولار، وبلغ في مكاتب الصرافة 29500 ليرة لكل دولار.

وتستمر الليرة اللبنانية في الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، لتجتاز الرقم القياسي في الهبوط الذي حققته منذ بداية الشهر الجاري.

ويواجه لبنان حاليا “أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف” بحسب وصف البنك الدولي؛ وذلك لتدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية لأكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 %.

وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي في لبنان إلى 2.2 مليار دولارمنذ بداية العام 2022، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام.

بينما يعاني الشعب اللبناني من أوضاع اقتصادية صعبة بعد ارتفاع أسعار بعض السلع ومنها الخبز وكذلك رفع الحكومة الدعم عن المحروقات.

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