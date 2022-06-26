مصرع ضابط في البيشمركة وإصابة اثنين من حمايته بحادث بإقليم كوردستان

افاد مصدر عسكري في قوات البيشمركة، يوم الأحد، بمصرع ضابط برتبة عميد بحادث سير على طريق كفري – كلار في إدارة منطقة كرميان التابعة لإقليم كوردستان.

وقال المصدر إن ضابطاً برتبة عميد ركن من وزارة البيشمركة لقي مصرعه وأصيب اثنين من افراد حمايته بانقلاب عجلة تقلهم على طريق كفري – كلار في وحدة كرميان.

وبين المصدر ان الحادث وقع أثناء عودة الضابط من مهمة تفتيش واستطلاع للربايا والنقاط الأمنية في محيط قضاء كلار، مشيرا الى نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث من قبل الجهات المختصة.

بدوره نعى وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل في بيان، العميد الركن “آري محمد توفيق”، المعروف بـ”عميد ركن لاوچاك” الذي توفي صباح اليوم جراء انقلاب عجلته على طريق كلار – كفري قرب ناحية “سرقلا”.

من جهته قال مدير إعلام شرطة “كرميان” المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان، إنه صباح اليوم على طريق كلار – كفري وقرب ناحية “سرقلا” انقلبت عجلة عسكرية نوع “تويوتا لاندكروزر” تقل راكبا برتبة عميد في قسم حركات وزارة البيشمركة يُدعى (آري محمد توفيق) من مواليد العام 1970 من سكنة مدينة السليمانية مما أدى إلى وفاته.

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