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مكافحة ارهاب كوردستان: اربعة صواريخ استهدفت مواقع البيشمركة ومعسكر زيلكان

اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تعرض مواقع البيشمركة ومعسكر للقوات التركية لقصف صاروخي انطلق من المناطق التي تقع “تحت سيطرة الحكومة الاتحادية ونفوذ الميليشيات”.

وجاء في بيان للجهاز ان القصف تم في الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم، عبر أربعة صواريخ انطلقت من الحدود ما بين معبر حي التحرير شمالي الموصل ومعبر بعشيقة في حدود المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة العراقية وهي مناطق تخضع لسيطرة الميليشيات.

واشار البيان الى ان الصواريخ كانت موجهة إلى مواقع قوات بيشمركة كوردستان ومعسكر زيلكان في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي تتمركز فيه القوات التركية.

واوضح ان اثنين من الصواريخ سقطت بالقرب من الفوج الثاني من اللواء 112 من قوات البيشمركة، فيما سقط الآخران بالقرب من قرية كداد التابعة لناحية بعشيقة قرب معسكر زيلكان التابع للجيش التركي، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية او اضرار مادية.

وكان مدير ناحية زيلكان، محمد امين، قد أبلغ في وقت سابق اليوم، بتعرض معسكر زيلكان الذي تتواجد فيها القوات التركية لقصف صاروخي.

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