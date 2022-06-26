من على “جسر غزيلة”.. تظاهرة غاضبة في ميسان

شارك العشرات من أهالي ناحية المشرح في ميسان بتظاهرة جرت، يوم الأحد، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية وتوفير الخدمات لمناطقهم التي تعاني من الإهمال وشحِّ المياه وضعف التجهيز بالتيار الكهربائي.

وقال علي صادق، أحد المشاركين بالتظاهرة “خرجنا لاننا عانينا الامرّين دون ان نجد آذانا صاغية، نريد الكهرباء وخرجنا لمطالبة الحكومة بتوفيرها، خاصة وان ناحية المشرح المعروفة بإنتاجها النفطي لا تتوفر فيها الكهرباء وان توفرت فتأتي على شكل تيار متذبذب يزيد من مخاطر عطب الاجهزة الكهربائية ونحن في اجواء لاهبة”.

أما الحاج حبيب راهي، فتحدث هو الآخر عن أسباب مشاركته في التظاهرة بقوله “الكهرباء هي واحدة من مطالب عديدة، كالبطالة التي قضّت مضجعنا والتي أخذت تتسع بين ابناء الناحية ومن الممكن أن تقود بهم الى ما لا يحمد عقباه، لذا فإننا نطالب الحكومة بتوفير فرص العمل خصوصا في الحقول والشركات النفطية التابعة للناحية حيث ان شبابنا اولى بالعمل فيها”.

ولم تكن الكهرباء والخدمات وتوفير فرص العمل آخر مطالب ابناء الناحية فلم ينسوا المياه أزمة الجفاف التي تمر بها مناطقهم.

ويقول داود سلمان “الجفاف لم يبق لنا شيئاً ووصل الامر الى الملوحة العالية في الماء الواصل الى منازلنا حيث انه بات غير صالح للاستخدام”.

مطالب عديدة كانت على قائمة المتظاهرين من ابناء الناحية الذين وقفوا على (جسر غزيلة) الرابط بين الشارع الرئيس وحقول النفط ومنفذ الشيب الحدودي باتجاه مدينة العمارة مركز محافظة ميسان علّ مطالبهم هذه ان تجد طريقها للمسؤولين.

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