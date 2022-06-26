والد الطالبة المصرية “المذبوحة” يكشف سبب عدم إقامة عزاء لها حتى الآن

بعد أن فجعت عائلته بجريمة بشعة هزت العالم العربي، كشف والد الشابة المصرية المجني عليها نيرة، سبب عدم عدم إقامة عزاء لها حتى الآن.

وفي تصريحات لصحيفة “الوطن”، أكد والد المجني عليها أنه “مؤمن وراض بقضاء الله وقدره، وأنه يثق في نزاهة القضاء المصري، وأنه سيقتص لابنته ممن قتلها غدرا وأسكن المرارة والحزن في قلبه”.

وأشار والد نيرة إلى سبب عدم إقامة عزاء لابنته حتى الآن قائلا: “جاتلي تليفونات من العالم كله.. مواساة مش عزاء، لسة مخدتش عزاء بنتي.. مش هاخد عزاها إلا لما المتهم ياخد حُكم إن شاء الله”.

وتعود أحداث الواقعة البشعة التي هزت العالم العربي إلى يوم 20 يونيو الشهر الجاري، عندما سدد محمد عادل الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة عدة طعنات في الصدر ضد زميلته نيرة أشرف قبل أن ينحر رقبتها بسكين، لتسقط المجني عليها أمام سور جامعة المنصورة غارقة في دمائها، وفق ما جاء في أقواله بالنيابة وتأكيده أنه ارتكتب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

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