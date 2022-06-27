أوامر مشددة لملاحقة مهربي المشتقات النفطية

بغداد/ فراس عدنان

أكدت قيادة العمليات المشتركة صدور توجيهات بتكثيف متابعة حالات تهريب المشتقات النفطية، مؤكدة القاء القبض على عدد من المتهمين بهذه الأفعال.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، إن «اجتماعاً تم عقده في قيادة العمليات المشتركة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بحضور رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري وقائد عمليات بغداد أحمد سليم والقادة الأمنيين».

وأضاف الخفاجي، أن «توجيهاً قد صدر بملاحقة كل من يعبث بأمن واقتصاد العراق ولاسيما المشتقات النفطية»، مبيناً أن «أوامر صدرت بتدقيق المستندات الخاصة بالمشتقات النفطية والعجلات التي تحمل هذه المشتقات».

وأوضح، أن «القوات الأمنية سوف تكثف مراقبتها ايضاً لمحطات الوقود»، وتحدث عن «القاء القبض على عدد من الأشخاص مع عجلاتهم يحاولون تهريب المشتقات النفطية».

وشدد الخفاجي، على أن «الأجهزة الأمنية استمرت بنفس المسار الذي تم التوجيه به، ونحن أكدنا، ونعيد التأكيد، بأننا سوف نواصل ملاحقة كل من يحاول تهريب المشتقات النفطية ومصادرة العجلات التي تستخدم في هذه الجريمة وتقديم المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

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