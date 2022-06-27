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الأهلى يتعاقد مع البرتغالى ريكاردو سواريز لمدة موسمين

الأهلى يتعاقد مع البرتغالى ريكاردو سواريز لمدة موسمين كتب رامى عبد الحميد

كشفت صحيفة ” abola ” البرتغالية أن النادى الأهلى أنهى الاتفاق رسميا مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.
وقالت الصحيفة، إن ريكاردو سواريز يترك القيادة الفنية لنادى جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، وقبل المدرب عرضًا من الأهلي وهو النادى الذى تم تدريبه بالفعل ثلاث مرات من قبل مانويل جوزيه.
وأضافت الصحيفة، أنه تم الاتفاق على موسمين ويجب على ريكاردو سواريز أن يصطحب معه عناصر من الجهاز المعاون وسوف يتوجه للقاهرة فى الأيام القليلة المقبلة.
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