التجارة تدرس آليات إصدار بطاقة التموين الإلكترونية

تعتزم وزارة التجارة العمل بمشروع البطاقة التموينية الإلكترونية بعد دراسة آليات إصدارها بالتعاون مع الجهات الحكومية، ونبهت بعدم وجود مخاوف لتأمين السلة الغذائية والطحين حتى نهاية العام الحالي.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون : إن الشركة تناقش آليات إصدار البطاقة التموينية الإلكترونية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لتكنلوجيا المعلومات، إذ من المحتمل ان تعتمد على بصمة العين لغرض منع التكرار وعمليات الفساد والقضاء على الروتين، ومنع التحايل والتلاعب بالبطاقة، إلى جانب تحديد مفرداتها.

وبين أن مشروع البطاقة الإلكترونية تم الاتفاق بشأنه مع برنامج الأغذية العالمي منذ أعوام،

حيث يتسم بقدرته على تحديد المشمولين بالبطاقة التموينية عبر إجراءات حكومية، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات بين الشركة العامة لتجارة الحبوب ودائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة لإصدار البطاقة.

وتابع أن هذا المشروع يمثل برنامجاً حكومياً حصل على اهتمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط وشركات الأغذية، ويعد خطوة بالاتجاه

الصحيح لتحقيقه.

ونوه حنون بأن مفردات السلة الغذائية مؤمنة حتى نهاية العام الحالي، حيث توجد سيولة مالية لتأمين الحصص المقبلة، ووجبات الطحين.

وأشار إلى توفر الحبوب في المخازن بعد نجاح الموسم التسويقي، وهو مؤشر إيجابي بأن الإجراءات الحكومية فعالة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، مع وجود سيولة مالية لمواجهة أي أزمة.

تحرير: علي موفق