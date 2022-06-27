العراق يشارك في تقييم خطة التحرك الإعلامي العربي

القاهرة: إسراء خليفة

عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، أمس الأحد، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال ممثل العراق الدكتور صباح علال زاير : إن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها متابعة وتنفيذ توصيات الدورة العادية (14) الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد ببغداد

في آذار الماضي.

وأضاف زاير أن الاجتماع تطرق إلى دراسة مختلف جوانب خطة التحرك الإعلامي العربي بشأن دعم ومساندة القضية الفلسطينية المشروعة في أوساط الرأي العام الدولي وبخاصة النخب السياسية والحقوقية و الفكرية وكيفية تناولها في الخارج، منوهاً بأن الاجتماع تناول أيضاً محاربة الإرهاب والنزاعات المتطرفة، وتثمين مقومات الموروث الحضاري والثقافي العربي ومشروع المرصد الإعلامي

والمنصة المدمجة.

وأشار زاير إلى أن الجامعة العربية وممثلي الدول العربية أثنوا على مقترحات العراق وخاصة مايتعلق بانتاج (برومو) خاص عن جائزة التميز الإعلامي الذي من شأنه أن يبث على جميع القنوات العربية، لافتاً إلى أن جميع هذه المقترحات والتوصيات سوف تعرض على اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي الذي سيعقد

في شهر أيلول المقبل.

وبين زاير أنه كان للوفد الفلسطيني مشروع مهم في الاجتماع حيث قدم الموسوعة الفلسطينية التي تتضمن تعديل بعض المفردات والمصطلحات الأخبارية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي يتم تداولها في العالم العربي والغربي.

وتابع أن الاجتماع ناقش كيفية تعديل وتصحيح الصورة الضبابية والمشوهة التي كونها العالم الغربي عن العرب والإسلام، مبيناً أنه سيتم وضع تلك الخطط ضمن المرصد والمنصة المدمجة التي من المؤمل إقرارها لاحقاً.