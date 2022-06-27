الكشف عن تفاصيل إعمار نصب التحرير والمناطق المجاورة له

أعلنت أمانة بغداد عن تفاصيل إعمار قلب العاصمة، مؤكدة أنها تشمل نصب التحرير وأماكن مجاورة له. وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، إن «حملة عمرانية كبيرة انطلقت لإعادة إعمار نصب التحرير والأماكن المجاورة له».

وأضاف الربيعي، أن «الحملة ستشمل حديقة الأمة ونصب التحرير وساحة التحرير والطوق الذي يحيط المنطقة ومرأب وقوف السيارات في ساحة الأمة صعوداً الى المطعم التركي حتى جسر الجمهورية». وأشار، إلى أن «توجيهات بأن تكون هناك حملة إعمار كبيرة في بغداد، من أجل إعادتها إلى رونقها».

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