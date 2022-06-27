المطربة آمال ماهر توجه رسالة مجهولة لجمهورها.. ما مغزاها؟

فوجئ جمهور النجمة أمال ماهر، ومحبيها بعودة القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”، وعودة أغانيها مرة أخرى بعدما تم تجميدها قبل فترة.

بينما وجه الفنان هاني شاكر ، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي ، رسالة على الهواء للفنانة والمطرية .

وقال شاكر، أن آمال ماهر مش أول مرة تقوم بإغلاق هواتفها، والكرة في ملعبها للتوضيح.

وطالب هاني شاكر آمال ماهر قائلا” من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام وضحي موقفك لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقيين “.

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر والذين أكدوا أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا.

وقالت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المطربة آمال ماهر عارية تمامًا عن الصحة.

وأضافت نادية مصطفى، أنها حاولت الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بآمال ماهر، لكنها وصلت إلى رقم شقيقها عمرو ماهر.

ولفت إلى أنها اتصلت بعمرو ماهر الذي أكد لها أن آمال بخير ونفى تعرضها لأي مكروه، فطلبت منه التحدث مع آمال لكنه أبلغها أنها تعيش في مكان آخر وليس معهم.

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