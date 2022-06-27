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النزاهة تستقدم رئيس مجلس محافظة وعضوين بسبب سيارات “فورد”

قرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، يوم الاثنين، استقدام رئيس مجلس المحافظة للدورة الحالية (المنحل) حاكم مسلم هاشم، و عضوين في المجلس.

وأبلغ مصدر في النزاهة، أن “قرار القاضي، شمل أيضاً، عضوين بمجلس محافظة المثنى، وهما (أحمد مرزوك صلال، ومحمد حسوني جودان)، وذلك، وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وأضاف المصدر، أن “القرار صدر بحق الأسماء آنفة الذكر، لقيامهم بشراء سيارات نوع (فورد) بقيمة تجاوزت ربع مليار دينار، وعطلها بعد فترة وجيزة من شرائها”.

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