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انطلاق تظاهرة امام مبنى محافظة ديالى

تظاهر العشرات من الخريجين الغير محاضرين في محافظة ديالى، الاثنين، امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة.
وقال عضو تنسيقية التظاهرة رافت البياتي في حديث ،ان” العشرات من الخريجين غير المحاضرين خرجوا في تظاهرة هي الثانية خلال 24 ساعة امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بشمولهم بالعقود اسوة باقرانهم”.
وأضاف البياتي، ان “التظاهرة سلمية وسط مشاركة فعالة للخريجات”، مؤكدا أن “شارع المحافظة قطع حاليا بسبب تدفق اعداد كبيرة من الخريجين”.

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