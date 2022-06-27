بابل تتعهد بتوفير قطع أراض لأسر الشهداء والجرحى

الحلة: فاضل العلي

تعهدت حكومة بابل المحلية بشمول 1400 من أسر شهداء وجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي، بقطع الأراضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

التعهد جاء على لسان محافظ بابل علي وعد علاوي، على خلفية التظاهرة الحاشدة التي شهدتها المحافظة أمام مبناها أمس من قبل أسر شهداء وجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي للمطالبة بحقهم من قطع الأراضي.

وقال مدير هيئة الحشد الشعبي في بابل لؤي الزاملي بتصريح : إن هناك تلكؤاً واضحاً من قبل دوائر البلدية التابعة للمحافظة ضمن آلية توزيع قطع الأراضي الخاصة بـ 1400 من أسر الشهداء والجرحى، والذين يستحقون قطع أراضٍ وهم مستوفون

لجميع الشروط .

من جانبهم قال مجموعة المتظاهرين من جرحى القوات الأمنية في أحاديث ، إنهم أوقفوا الإرهاب الذي كان يهدد مقدسات البلاد وقاتلوا عصابات داعش الإجرامية وضحوا بأنفسهم وسطروا ملاحم بطولية، وأقل ما يمكن أن تقدمه الحكومة لهم هو قطع أراضٍ سكنية تأوي أسرهم أسوة بباقي شرائح المجتمع.

تحرير: مصطفى مجيد

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