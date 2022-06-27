بالتعاون مع كوردستان.. التجارة العراقية: نعمل على تجاوز ازمة الغذاء العالمية



أعلن مدير عام تجارة الحبوب محمد حنون، اليوم الاثنين، وجود مؤشر ايجابي للتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمواجهة تحديات أزمة الحبوب العالمية، فيما أكد وجود مساع لدعم الفلاحين ودفع مستحقات تسويق الحنطة خلال 72 ساعة من تسليم محصول الحنطة.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن “مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، بحث مع محافظ حلبجة ازاد توفيق واقع الخدمات التي تقدمها دوائر وشركات وزارة التجارة في المحافظة وآليات انجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 202”.

وأكد حنون، بحسب البيان، أن “الجهود التي تبذل الآن في محافظات الاقليم لتسويق الحنطة هي مؤشر ايجابي للتعاون بين الاقليم والمركز لمواجهة تحديات أزمة الحبوب العالمية وإنجاح الموسم التسويقي الذي يحقق مكاسب جيدة بعد وصول الكميات المسوقة الى مليوني طن”.

وأضاف حنون، أن “الشركة العامة لتجارة الحبوب ستقوم بدراسة مقترح افتتاح فرع لها في المحافظة لتذليل معوقات العمل ودعم توجهات المحافظة في استكمال مؤسساتها الخدمية والانتاجية كذلك دعم الفلاحين والمزارعين من خلال دفع المستحقات عن تسويق كميات الحنطة الى المراكز التسويقية وخلال 72 ساعة من تسليم محصول الحنطة”.

وأشار الى”أهمية دعم المستثمرين والفلاحين في المحافظة من خلال دعم القطاع الزراعي واستخدام المساحات الواسعة والتي يمكن من خلالها ان تكون المحافظة سلة خبز العراقيين خاصة وأن هناك مساحات واسعة تزرع بمحصول الحنطة والمحاصيل الاخرى الداخلة ضمن الحاجات الاساسية للمواد الغذائية للشعب العراقي”.

من جانبه أكد محافظ حلبجة، “أهمية الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة للمحافظة في ميادين مختلفة خاصة وأنها من الوزارات التي لديها تنسيق عال المستوى مع المحافظة ومحافظات اقليم كوردستان الاخرى أسفر عن إعداد خطة عمل مشتركة لإنجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة”.

ولفت حنون إلى “الحاجة الى استحداث فروع للشركات والدوائر التجارية في المحافظة لمتابعة أعمالها وتذليل معوقات العمل بما يسهم في تطوير أداء الخدمات التي تقدم لأبناء محافظة حلبجة الشهيدة”.

ووفقا للبيان؛ ان حنون زار رفقة محافظ حلبجة المركز التسويقي في سيروان واطلع على الكميات المسوقة وآليات الفحص المختبري وخطط المحافظة على الحزين في محطات الخزن، مؤكدا “أهمية الحاجة القصوى الى تسلم جميع الكميات المسوقة من الفلاحين وممارسة اعلى درجات الوعي لغرض استكمال المهمة الوطنية واستلام ماموجود في المواقع الخزنية للفلاحين في مناطق تواجدهم حيث لازالت هناك كميات لم تسلم”.

ودعا مدير عام الحبوب، الى”أهمية دعم المحافظ ووجهاء القوم في المحافظة في دعوة الفلاحين والمسوقين لتسليم محصولهم وتجاوز المخاوف من عدم تسليم مستحقاتهم المالية”، مؤكدا بان”محافظة حلبجة ستحظى بدعم خاص من وزارة التجارة، كونها ستكون سلة خبز العراقيين نتيجة المساحات المزروعة والاستثمارات الخاصة بالجانب التجاري والاقتصادي”.

وشملت الزيارة كذلك فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة السليمانية واطلع على تخزين مواد السلة الغذائية في مخازن المحافظة واكد، ان “هناك خزينا جيدا من جميع مفردات السلة الغذائية وقد وزعت اربع وجبات و البدء بالوجبة الخامسة من جميع مفردات السلة الغذائية” بحسب البيان.

يذكر ان الموسم التسويقي في محافظتي السليمانية وحلبجة حقق نجاحا بعد تسلم كميات جيدة من الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي.

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