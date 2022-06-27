بداية 2023.. تدشين مراكز تخصصية جراحية كبرى في الأنبار

الرمادي: جنان الأسدي

تنجز دائرة صحة الأنبار قريباً، ثلاثة مراكز تخصصية جراحية كبرى في المحافظة والتي ستدخل الخدمة بداية العام المقبل .

وقال معاون مدير الدائرة الدكتور وسام زين الدليمي بتصريح: إن المدة المقبلة ستشهد إنجاز ثلاثة مراكز تخصصية جراحية كبرى في المحافظة بعد وصول نسب إنجازها إلى 90 بالمئة والتي ستدخل الخدمة بداية العام المقبل، وهي جراحة الجملة العصبية في قضاء الفلوجة، وجراحة القلب والقسطرة إضافة إلى مركز متخصص لأطفال الأنابيب في مدينة الرمادي.

وبين أن الدائرة تعمل ضمن محورين، الأول قطاع الرعاية الصحية الأولية والذي تم ضمنه تغطية جميع الأقضية ونواحي المحافظة بالمراكز الصحية، بينما يشمل المحور الثاني المستشفيات، وهناك بالفعل 14 منها في عموم المحافظة، أربعة منها تعليمية اثنان يقعان في قضاء الفلوجة واثنان في الرمادي.

وبين الدليمي أن تلك المؤسسات الصحية تعرضت إلى الدمار بسبب العمليات العسكرية التي تعرضت لها المحافظة، بيد أن حملة الإعمار التي شهدتها المحافظة تمكنت فيها من تأهيل الغالبية العظمى من تلك المؤسسات، وما زال هناك جزء قليل منها في طور الإنجاز، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في المحافظة يشهد تطوراً كبيراً إذ يتم سنوياً إجراء آلاف العمليات الجراحية المعقدة .

وذكر أن من ضمن الاستعدادات التي قامت بها الدائرة، هو تشكيل لجان مركزية لمتابعة الإجراءات المتخذة حول مرض كوليرا، إذ تمت تهيئة ردهة خاصة لاستقبال الحالات وتوجيه جميع المؤسسات الصحية للتبليغ عن أي حالة يتم التأكد من إصابتها بالمرض، لافتاً إلى وجود مركز شفاء بسعة 200 سرير لاستقبال الحالات الحرجة، مع توجيه المراكز الصحية بمتابعة الحالات المرضية البسيطة .

تحرير: مصطفى مجيد

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