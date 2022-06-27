بعد “منع وتهديد”.. وزير المالية يعد بقرار يخص تعيين الخريجين

كشف برلماني عراقي، اليوم الاثنين، عن وعود تقدم بها وزير المالية عبد الامير علاوي للخروج بقرار يخص تعيينات الخريجين، وذلك بعد “منع” مجموعة من البرلمانيين دخول مكتبه في مقر الوزارة ببغداد، وتهديد هؤلاء النواب باستجواب الوزير.

وقال النائب ضياء الهندي، في منشور له عبر موقع فيسبوك، إنه “بعد حادثة منع دخول مكتب وزير المالية التي تعرضنا لها انا والنواب صائب الحچامي وفاتن القرغولي ونور نافع الجليحاوي والتي كانت بتوجيه مباشر من وزير المالية بداعي تقديم طلب لقاء و نداء عبر الجهاز وباقي الروتين الذي وضع لأصحاب المصالح الضيقة والشخصية، وبعد انسحابنا و تهديدنا بجمع التواقيع لاستقدام وزير المالية الى مجلس النواب واستجوابه بعث لنا بعض القيادات الأمنية من اجل العودة واللقاء به”.

وأوضح أنه “بادئ الامر رفضنا، لكن عندما رأينا شبابنا تحت أشعة الشمس القاسية عدلنا عن قرارنا وقبلنا اللقاء لكن بشرط دخول تنسيقية المتظاهرين عن خريجي الكليات والمعاهد الطبية”.

وبين أنه “تم اللقاء به (وزير المالية) وحصل نقاش حاد بين الطرفين بخصوص موضوع المنع، لكن تدخلت وطلبت من الجميع تجاوز الأمر و التركيز بمطالب الشباب”.

وأضاف الهندي، أن “الوزير (المالية) وعدنا بلقاء يجمعه مع وزير الصحة اليوم، من أجل الخروج بقرار واحد يخص الخريجين، ومن ثم عرض ما سيتم الاتفاق عليه على مجلس الوزراء بعد غد للتصويت عليه”.

وقدم الهندي، شكهر الى “النواب امير المعموري واحمد مجيد الشرماني وهادي السلامي ونيسان الزاير ومحمد نوري وباسم الغرابي”، مؤكدا ان “لهم دورا كبيرا في تبني مطالب الشباب”.

وأمس الأحد، تظاهر المئات من خريجي المهن الطبية والصحية أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بالتعيين.

وفي وقت سابق أكدت نقابة ذوي المهن الطبية أن خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية للعام الماضي 2021 لم يتم تعيينهم لغاية الآن.

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