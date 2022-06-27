حوار عشائري :

قبل أكثر من عام صادفني شخص عربي في لندن تبدو عليه الهيبة والوقار ، سألني من أين حضرتك ، قلت له أنا كردي وفضلت السكوت .

ثم سألني من أي الطوائف أنتم ، قلت له باحترام نحن من امة الزرافة لان أعناقنا طويلة وقسم اخر يقول عنا نحن قوم الفراشة بسبب الألوان الزاهية التي تلبسها نساءنا !

كما ويقول عنا أهل الكوفة نحن قوم من الجن ورياحنا صفراء تهب من جهة الفرس المجوس !

إبتسم الأعرابي وظهرت اسنانه الصفراء ، ثم اردفني بسؤال آخر هل انتم عرب بالاصل ، قلت ؛ يقول جدي من والدي أن اصولنا من نجد والحجاز وهاجرنا بسبب القحط إلى اعالي الجبال حدث هذا في زمن غزوة الجراد بعد طوفان نوح بقرنين من الزمان .

أمسك صاحبنا العراقي بلحية ذقنه وقال وكم هو عدد نفوسكم ، قلت حسب الإحصاء السكاني الذي حدث قبل عدة آلاف من السنين أن عددنا لا يتجاوز خمسة آلاف نسمة حيث اصابنا مرض الطاعون وطش العقم في رجالنا ولم نتكاثر منذ ذلك الزمان . وتفرقنا بين البلدان والجبال والوديان .

نظر بوجهي نظرة العارف والخبير وقال لي أنتم من آل سعود من الرياض وانتم اهلها الاصلاء .

ابتسمت بوجهه وقلت له والنعم ، فرحت كثيرا على الأقل عرفت نحن لسنا قوم من الجن !

وافترقنا بعد تحيات حارة