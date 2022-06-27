داعش تفشل مجدداً في اختراق أمن بغداد

بغداد: عبد الرحمن ابراهيم

تكرر أمس الأحد، مشهد فشل عصابات داعش إلارهابية في اختراق أسوار أمن بغداد ، بينما استنفرت القطعات العسكرية في ديالى قواتها بسبب هجوم إرهابي على نقطة أمنية.

إحباط عملية الاختراق، تم في سيطرة “البو عيثة”، إذ تمكنت القوة المتواجدة في نقطة التفتيش من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1 /4 إرهاب أثناء محاولته المرور ضمن مناطق جنوب بغداد”.

وبالتزامن مع إحباط عملية التسلل، تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1 /4 إرهاب وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده في أحد فنادق منطقة البتاويين.

في غضون ذلك، دخلت القوات الأمنية، في منطقة الهاشميات بمحافظة ديالى، في حالة استنفار، بسبب هجوم نفذته عناصر من عصابات داعش إلارهابية استهدفت نقطة أمنية في المنطقة، أدى إلى إصابة شرطي. وفي محافظتي نينوى والأنبار، شنت قوات الحشد الشعبي عمليات تفتيش أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وأخذت بحقهما جميع الإجراءات القانونية وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما.

وفي عملية منفصلة، فككت قوة من اللواء السابع بالحشد الشعبي، وبناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة عبوات ناسفة نوع قمعية مزروعة في منطقة الثرثار شرق الأنبار، من دون وقوع أية خسائر بشرية أو مادية. وواصلت القوة تطهير جميع الأراضي الواقعة ضمن قاطع المسؤولية من المخلفات الحربية.

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