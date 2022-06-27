‹دانة غاز›: حكومة كوردستان اتخذت الاجراءات اللازمة والانتاج مستمر

أكدت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم الإثنين، أن الصواريخ التي استهدفت حقل “كورمور” لم تسبب أي أضرار، مشيرة إلى الإجراءات اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لتعزيز التدابير الأمنية في الحقل.

وقالت الشركة في بيان ، “نحيطكم علماً أنّ الحادثة التي وقعت بتاريخ 22 حزيران 2022، بسقوط صاروخين صغيرين في منطقة امتياز خورمور في إقليم كوردستان العراق، لم تسبب أي إصابات او أضرار”.

وأضاف البيان، “تستمر العمليات الإنتاجية على نحو طبيعي ودون أي انقطاع، وقد تم تعليق العمل مؤقتاً في مشروع توسعة كورمور ( KM250)، في أثناء تنفيذ التحسينات الأمنية اللازمة”.

وتابع البيان، “تقوم الشركة بالتنسيق بشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان التي أظهرت مع الحكومة العراقية دعماً قوياً للشركة واستجابة لهذه الاعتداءات، حيث اتخذت حكومة إقليم كوردستان جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التدابير الأمنية في كورمور، بما في ذلك نقل المزيد من القوات المسلحة لحماية المنشأت والمرافق في المنطقة”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد وجه يوم امس الأحد، وزيري البيشمركة والداخلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة الحيوية ومنشآت النفط والغاز من الهجمات الصاروخية التي تنفذها جماعات خارجة عن القانون.

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