رابطة المصارف الخاصة: قرابة 15 مليون بطاقة مصرفية في العراق

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الاثنين، ارتفاع نسبة مستخدمي أدوات الدفع الالكتروني في العراق، مؤكدة وجود نحو 15 مليون بطاقة مصرفية مفعلة.

وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في بيان إن “سياسة البنك المركزي العراقي تعمل على زيادة أدوات الدفع الالكتروني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى رفع نسبة الشمول المالي”.

وأضاف أن “العام 2021 شهد نمواً في البطاقات المصرفية بنسبة 26.87%، إذ ان إجمالي البطاقات المفعلة التي يمتلكها المواطنون تبلغ 14.9 مليون بطاقة بكل أنواعها، بالإضافة إلى وجود 2.1 مليون محفظة دفع عبر الهاتف مفعلة”.

وأكد طارق أن “هناك 1566 صرافاً آلياً في عموم العراق حتى نهاية العام 2021، بالإضافة إلى وجود أكثر من 14.7 الف نقطة دفع مالي واكثر من 8.3 ألف نقطة دفع الكتروني”.

واوضح أن “تفعيل البطاقات المصرفية ونشر أدوات الدفع الالكتروني سيسهم في تسهيل عملية الدفع عند الشراء من داخل العراق وخارجه اضافة الى تقليل الاعتماد على الأوراق النقدية وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في البلاد، مما يسهم في تحقيق إيرادات أكبر للتجار، وتنظيم وتقليل الخسائر في التجارة الالكترونية”.

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