شركة سومو تعمل على إنتاج العراق 5.34 مليون برميل يومياً

ضياء سعد عبدالله

أظهرت بيانات شركة “سومو” أن العراق أنتج 5.34 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل 2022، بزيادة 282 ألف برميل يوميا مقارنة مع مارس.

ووفقا لبيانات شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، كان إنتاج العراق في أبريل/نيسان الماضي أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته بموجب اتفاق “أوبك+” لذلك الشهر.

وتظهر الأرقام الحكومية أن آخر مرة أنتج فيها العراق أكثر من حصته من إنتاج “أوبك+” كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

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وتأثر إنتاج العراق في مارس/آذار الماضي بتعطيلات في حقول بالجنوب، مما خفض إنتاجه بواقع 222 ألف برميل يوميا دون حصة “أوبك+” لذلك الشهر.

ومثل العديد من أعضاء أوبك الآخرين، يواجه العراق صعوبة لضخ المزيد من النفط في وقت تعاني فيه الإمدادات العالمية من شح بالفعل وارتفاع الأسعار.

ويعود نحو نصف النقص في إمدادات النفط المزمعة من قبل أوبك وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، إلى نيجيريا وأنجولا، بسبب عدة عوامل من بينها خروج شركات نفط غربية كبرى من مشاريع أفريقية.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5% اليوم الأربعاء، مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا وفرض روسيا عقوبات على شركات غاز أوروبية، فيما يزيد الغموض في أسواق الطاقة العالمية.

وارتفعت أسعار النفط والغاز منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط، وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد ذلك عقوبات شديدة على روسيا. وتم فرض قيود على تجارة الخام، بينما هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، على الرغم من أنها لم تصل إلى هذه الخطوة.

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وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع اليوم الأربعاء بعد أن أوقفت كييف استخدام نقطة عبور رئيسية للغاز، وألقت باللوم على تدخل القوات الروسية المحتلة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ الغزو.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من حدوث انقطاعات مماثلة حتى مع ارتفاع الأسعار بالفعل. وفرضت روسيا اليوم عقوبات على 31 شركة مقرها دول فرضت عقوبات على موسكو بعد العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية خلال فبراير/شباط.

وارتفعت أسعار خام برنت 5.05 دولار أو 4.9% عند التسوية إلى 107.51 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.95 دولار للبرميل، أو 6% إلى 105.71 دولار.

وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض حظر كامل لواردات النفط الروسي، غير أن المفاوضات بشأنه ما زالت مستمرة. ونظرا لدور روسيا كأكبر مصدر للخام والوقود، تسببت الاضطرابات- التي من المتوقع أن تتفاقم- في شح بالأسواق في أنحاء العالم، خاصة بالنسبة للمنتجات المكررة مثل الديزل.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات حول حظر واردات النفط الروسي وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة. وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر.

أمريكا تعاني غلاء البنزين

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الأخير، بسبب سحب كميات كبيرة جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية. وتتزايد مخزونات الخام التجارية بعدما اختار البيت الأبيض ضخ النفط بالسوق لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، استمرت أسعار الوقود في الارتفاع مع انخفاض طاقة التكرير وزيادة الطلب على المنتجات في جميع أنحاء العالم- في الوقت الذي تقلصت فيه الصادرات الروسية. وعلى الرغم من زيادة مخزونات الخام، تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الأخير.

وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 بعد أن زادت الحرب الروسية في أوكرانيا المخاوف المتعلقة بالإمدادات، حيث وصل سعر برنت إلى 139 دولارا للبرميل في مارس آذار وهو أعلى مستوياته منذ 2008. وكانت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود احتواء كوفيد-19 ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وراء تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع.

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