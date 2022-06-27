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فاجعة تهز شرق بغداد.. اب يحرق نفسه واطفاله بغياب زوجته

أمسى سكان شرق العاصمة بغداد، الاثنين، على فاجعة محاولة أب للانتحار عبر حرق أسرته، أسفرت عن مصرعه وأحد أطفاله وإصابة آخر بحروق شديدة.

وقال المصدر، إن رجلاً أقدم، مساء اليوم، على حرق نفسه واطفاله الاثنين داخل منزلهم الكائن ضمن منطقة البحث العلمي في مقتربات منطقة الرشاد، شرق بغداد، ما أسفر عن وفاته وأحد أطفاله، واصابة الطفل الثاني بحروق خطيرة، نقل على اثرها الى المستشفى.

وبين المصدر، أن أسباب الحادث لم تعرف حتى الان، مشيرا الى أن الزوجة ام الاطفال متواجدة ساعة الحادث في مدينة الحلة بمحافظة بابل.

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