فرق مشتركة لإجراء التعداد في «المتنازع عليها»

كشفت وزارة التخطيط عن إسناد مهمة التعداد العام في المناطق المتنازع عليها إلى فرق مشتركة.

وقال المتحدث الرسمي عبد الزهرة الهنداوي، إن «التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها سيكون من قبل فرق مشتركة».

وأضاف الهنداوي أن «العدادين الذين سوف يتولون تنفيذ التعداد سيكونون من مختلف مكونات تلك المناطق، لحل أي اشكال قد يحصل».

ونفى، «وجود مشكلة تعترض تنفيذ التعداد في المناطق المتنازع عليها، وسوف تمضي الأمور بالشكل القانوني الصحيح».

وكانت وزارة التخطيط قد حددت الربع الأخير من العام المقبل موعداً اولياً لإجراء التعداد العام للسكان.

من جانبه، ذكر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك شيرزاد صمد، أن «المادة 140 من الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها، وفقراتها واضحة بأن تكون هناك مرحلة التطبيع ومن ثم الإحصاء وصولاً إلى الاستفتاء».

وتابع صمد، أن «التطبيع لم يجر بالشكل الحقيقي لغاية الوقت الحالي، وبالتالي ينبغي الانتهاء من هذه المرحلة قبل المضي نحو التعداد».

إلى ذلك، ذكر رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، أن «الحكومة عليها أن تعطينا ضمانات بأن مخرجات الإحصاء السكاني لن تستغل لأي تغيير إداري في مستقبل المناطق التي يقطنها التركمان».

وطالب، بأن «تكون صفة المواطن من أبناء المحافظة هي لمن يحمل وثيقة إحصاء عام 1957، وأن يجري التعداد ضمن حدود كركوك الإدارية الحالية».

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