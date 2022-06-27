ما حقيقة ترشيح الاطار لشخصيات صدرية لرئاسة الوزراء

بغداد

علق الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، الاحد، على ترشيح قصي السهيل وبهاء الاعرجي لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ (وكالة انباء الاعلام العراقي )، ان “الانباء التي تتحدث عن تداول اسماء قصي السهيل وبهاء الاعرجي وغيرها من الشخصيات الصدرية او المقربة من التيار لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، غير صحيحة اطلاقاً”.

وبين الفتلاوي ان “الاطار التنسيقي لغاية هذه الساعة لم يصل الى مرحلة البحث في الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، والحديث عن طرح أسماء مقربة من التيار الصدري غير حقيقي، كما يحاول البعض الترويج لذلك لتشويش على الرأي العام”.

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