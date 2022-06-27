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مصرف الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة من السلف لفئتين

مصرف الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة من السلف لفئتين

اعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن اطلاق وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.
وقال المصرف في بيان، إنه “تم اطلاق وجبة جديدة من سلفة كردت كارد (٣) اضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الامنية”.
وأضاف أن “المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على (مليون) دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار الموظفين”، موضحاً أن “التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد”.

وتابع البيان أنه “بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد والحصول على (٣) اضعاف الراتب يبقى مدور تحت اليد”، مشيراً الى أن “المصرف مستمر برفع السلف الشخصية بعد تدقيق بيانات المستلفين”.

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