واصفا إياهم بعين العراق.. وزير الداخلية يزور مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية

بعد الإنجازات الكبيرة والأعمال البطولية التي سطرها الشجعان في وكالة الاستخبارات سواء في قتل وإلقاء القبض على قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة، أشاد وزير الداخلية السيد “عثمان الغانمي” بعمل وكالة الاستخبارات وتكثيف جهودها في عملها الميداني وفي مختلف الاوقات والظروف، مؤكداً انهم عين العراق.

وتأتي هذه الإشادة خلال الزيارة التي أجراها سيادته، اليوم الإثنين، إلى مقر الوكالة، حيث كان في استقباله السيد “وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية” وعدد من الضباط.

حيث أجرى السيد الوزير جولة في مقر الوكالة مشيداً بالتطور الكبير فيها ومن جميع النواحي ، كما استمع إلى شرح موجز عن أبرز الإنجازات المتحققة. وأكد السيد الوزير ان المعلومات والعمل الاستخباري هو جوهر العمل الامني وأن هذه الوكالة أصبحت من المؤسسات الاستخبارية المهمة التي يشار لها بالبنان بعد ان استطاعت الحصول على معلومات تُرجِمت على الارض بضربات موجعة لقيادات الارهاب وعناصره، فضلا عن تحجيم الجريمة المنظمة.

من جانبه، أكد السيد وكيل الاستخبارات ان العراق يستحق من جميع ابناءه ان يكونوا رهن اشارته وان يواصلوا العمل لمستقبل أفضل للأجيال ولكي يعم الامن والازدهار في بلد القيم والحضارات.



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