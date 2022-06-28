أمريكا تعلن دعماً أن تصبح البيشمركة “قوة وطنية محترفة”

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني القائد العام لقوات البيشمركة، يوم الثلاثاء، الجنرال جون برينان قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

في لقاء مع حضره أيضا بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ووزير البيشمركة وعدد من قادة ورتب البيشمركة، ناقشوا عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وآخر الخطوات لإعادة توحيد قواتها.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فقد أشاد الرئيس نيجيرفان بارزاني بدعم ومساعدة الولايات المتحدة وحلفائها خلال القتال ضد داعش، كما شدد على دعم رئاسة وحكومة إقليم كوردستان لعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وإعادة توحيد قواتها.

من جهته، أكد الجنرال برينان أن الولايات المتحدة ستواصل دعم ومساعدة البيشمركة تحت مظلة الوزارة وقيادة واحدة وتصبح قوة وطنية محترفة قوية وقادرة ومتمكنة من أداء مهامها.

كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات الحرب ضد الإرهاب وضرورة التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي واستمرار دعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان.

وأُعيد تشكيل وزارة شؤون البيشمركة كهيئة مشتركة في عام 2010، لكن على الرغم من أنها تمثّل مظهراً توحيدياً، احتفظ كلٌّ من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيَّين بقوات بيشمركة منفصلة. وفي نوفمبر عام 2018 أعدَّت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مشروعاً لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.

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