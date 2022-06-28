إيران ستطلب من العراق التوسّط بينها وبين القاهرة

بغداد: عمر عبد اللطيف

توقّع خبراء بالشأن الإيراني أن تطلب الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة وساطة العراق لإعادة العلاقات بينها وبين القاهرة، بينما أكدوا أنَّ الخطوة المقبلة ستكون لقاء وزيري الخارجية الإيرانية والسعودية في العراق.

وقال الباحث بالشأن الإيراني صالح القزويني: إنَّ “المفاوضات انطلقت قبل حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، واستمرّت المباحثات والمفاوضات لأكثر من سنة، حيث تحولت إلى علنية بعد أن كانت سرية”، مشيراً إلى أنَّ كل ذلك كان بفضل العراق وحكومته.

وأضاف أنَّ هذا الأمر إن دلَّ على شيء فإنما يدلّ على ثقل العراق ومكانته لدى البلدين السعودية وإيران وثقتهما بمكانة العراق وأهميته، والذي لولاه لما كانت هناك مفاوضات وتقارب بين البلدين.

وبين القزويني أنَّ هناك عدة محاولات جرت بين إيران والسعودية من قبل عدة بلدان، لكنها لم تكن ناجحة، بعد أن رفضت السعودية جميع الوساطات إلا أنها وافقت على وساطة العراق.

وتابع أنَّ إيران منفتحة جداً ومصرّة على ضرورة إعادة العلاقات خاصة أنَّ سياسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هي التقارب وتوطيد العلاقات مع دول الجوار، وهذا حصل عندما ذهب إلى عدد من دول الجوار لإبرام الاتفاقيات معها، في حين جاءت بعض الدول لإبرام الاتفاقيات مع إيران.

وأكد أنَّ سياسة الرئيس الحالي هي التقارب وإبرام الاتفاقيات وتوطيد العلاقات وتنميتها، وهذا ما أشار إليه في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه رئيساً لإيران عندما قال نحن ندعو إلى عودة العلاقات والخطوة الأولى فتح السفارات.

وألمح إلى أنَّ إيران ليست لديها مشكلة منذ اليوم الأول، والاتفاق على كل الملفات وإنهاء المشكلات وتصفيرها بين البلدين بعد ذلك تعود العلاقات أفضل من عودتها ويبقى شيء في نفس البلدين.

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