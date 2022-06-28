الإطار التنسيقي يضع آلية لحسم ملف تشكيل الحكومة.. وهذا ما يخص رئاسة الجمهورية

وقال البياتي في حديث ، إن “الإطار التنسيقي وبعد حسم ملف البدلاء من خلال ترديدهم القسم داخل قبة البرلمان أصبح 130 نائبا، وهو جاد لحسم ملف الحكومة في شهر تموز المقبل إن كان هذا ممكنا”، مبينا ان “الاطار وضع آليات جيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء والية الحسم في حال كان هنالك أكثر من مرشح”.

وأضاف البياتي: “تم وضع آلية لحسم ملف رئاسة الجمهورية والضغط على الحزبيين الكرديين بغية التوافق، أو إيجاد بديل ثالث عن الشخصين المطروحين للمنصب”، لافتاً إلى أن “الوضع نوعا ما مهيئ لتشكيل الحكومة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية سيكون منذ هذه الفترة وحتى نهاية شهر تموز المقبل”.

وتابع أن “اجتماع أمس الذي ضم الإطار وحلفاءه من الاتحاد والعزم يشير الى عدد نواب هذه التركيبة المتفاهمة تجاوز الـ 170 نائبا، وهناك حراك قوي على الديمقراطي والسيادة وبعض المستقلين الراغبين بالمشاركة في الحكومة”.