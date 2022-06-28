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الحلبوسي يعزي ملك الاردن بضحايا حادثة ميناء العقبة

الحلبوسي يعزي ملك الاردن بضحايا حادثة ميناء العقبة

قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، التعازي لملك الاردن بضحايا حادثة ميناء العقبة.
وقال الحلبوسي، في بيان تعزية: “بحزن عميق وأسى شديد، بلغنا نبأ الحادث الأليم في ميناء العقبة، وإننا إذ نعبِّر عن مواساتنا وتعازينا الصادقة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى ذوي الضحايا والشعب الأردني الشقيق، نبتهل إلى العزيز الكريم أن يمنَّ على المصابين بالصحة والعافية، وأن يلهم جلالته وذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يحفظ تلك البلاد زاهرةً مطمئنةً”.
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