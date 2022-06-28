العدل تعلن رفع قوائم موظفي العقود لتثبيتهم على الملاك الدائم

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، رفع القوائم الخاصة بموظفي العقود في الوزارة لتثبيتهم على الملاك الدائم.

وذكر بيان لوزارة العدل أنه “بتوجيه ومتابعة من وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، رفعت القوائم الخاصة بالعاملين بصفة عقد في الوزارة ممن لديهم خدمة فعلية لمدة سنتين فأكثر إلى وزارة المالية لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم”.

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة الإدارية والمالية هند عبد جميغ ، قولها إن “وزير العدل أجرى عدة مخاطبات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل إنصاف هذه الشريحة المهمة من العاملين على ملاك الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحسم ملف العقود في الوزارة وفقاً للقانون وتأمين الدرجات الخاصة بهم ضمن موازنة العام الحالي (2022-2023)”.

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