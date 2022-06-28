القمة الأهم منذ أجيال.. تحديات “الناتو” في زمن التهديدات الساخنة

تحولت روسيا من دولة كان الناتو يريد أن يعقد معها شراكة استراتيجية في الرؤية التي نشرها الحلف العسكري في 2010، إلى التهديد الأكثر خطورة للأمن الأوروبي، بحسب ما أوردت صحيفة “إيكونوميست” في تقرير مطول بالتزامن مع عقد اجتماعات الناتو.

ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الخامس، يعقد الحلف قمته الأهم منذ أجيال، والتي ستكون “نقطة تحول في قوته” بحسب وصف أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ عدة قرارات مهمة فيها، بينها زيادة عديد القوات عالية التأهّب من 40 ألفا إلى “أكثر بكثير من 300 ألف” جندي.

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، على هامش القمة، أن أعضاء حلف الناتو متحدون في سياسة الدفاع المشترك ويعملون على تنفيذ استراتيجية الدفاع 360 المعنية بتطوير دفاع الحلف، “وتعزيز قوة الردع وقوتنا العسكرية”.

كما أكد أن الناتو سيركز على المواجهة في كافة الجبهات في أوروبا، و”سنكثف العقوبات على موسكو، وسنزيد الدعم العسكري لكييف”.

الرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسبانيا على هامش قمة الناتو

ومع ذلك هناك بعض التحديات التي سيجب على القمة، التي تستمر للخميس، العمل عليها.

فهناك خلافات بين الحلفاء حول المدى الذي يجب الوصول إليه، ولا تزال أجزاء من الاتفاق قيد التفاوض، بحسب مجلة “إيكونوميست“.

وتوضح المجلة أنه بينما هناك من ينتمون إلى معسكر الصقور، مثل بريطانيا وبولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى، ,وهم حريصون على التأكيد على إبقاء روسيا دولة منبوذة، هناك في المقابل، دول أخرى مثل ألمانيا، وفرنسا التي كرر رئيسها إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى كييف في 16 يونيو، تحذيره من أن أوروبا ستضطر في النهاية إلى التعامل مع روسيا مرة أخرى”.

ومن المقرر أن يوقع القادة أيضًا على تغييرات كبيرة في الموقف العسكري للتحالف وقواته.

وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، نشر الناتو مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهي الدول التي اعتُبر فيها التهديد أكثر خطورة. يبلغ عدد هذه التشكيلات خمسة آلاف جندي، وهي قوة صغيرة جدا لوقف أي غزو روسي محتمل.

يتم الآن إنشاء 4 مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، مما يعكس التهديد المتزايد جنوبا، حول حدود أوكرانيا، وبالقرب من البحر الأسود.

ويبدو أن أعضاء الناتو متفقون الآن على أنهم على أنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر من عقبة صغرى بمواجهة أي تهدير روسي، ولذا فإنهم ينشؤون قوات دفاع أمامية وردع، ويسعون إلى زيادة عدد القوات عالية التأهب إلى أكثر من 300 ألف.

ولعل الأهم من ذلك، أنه سيتم تخصيص وحدات معينة لمناطق معينة، مما يمنح أعضاء الناتو على خط المواجهة الثقة بأن قوات كافية ستظهر في أي أزمة.

ويتفاخر ستولتنبرغ بالزيادة “غير المسبوقة” في الإنفاق الدفاعي، لعدد من دول حلف الناتو.

فبعد ثلاثة أيام من هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير، وعدت ألمانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف الناتو، كما أن هناك بلدان أخرى تجاوزت هذا المستوى بالفعل، مثل بولندا، التي اقتربت من 3%

ومع كل هذا الزخم، فإن الجبهة المشتركة بها بعض الثغرات الملحوظة.

ففي 15 مايو، تخلت كل من فنلندا والسويد عن آخر بقايا الحياد العسكري، وطرحتا عروضا للانضمام إلى الناتو.

توقع العديد من المسؤولين أن تكون قمة مدريد مناسبة احتفالية تتم فيها الموافقة على عضويتهم، لكن بدلا من ذلك، سوف تستضيف مفاوضات سيتم دعمها بقوة بين قادة البلدين وتركيا التي عارضت انضمامهما قبل صدور تصريحات، الثلاثاء، بحدوث انفراجة في هذا الملف.