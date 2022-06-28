الكاظمي يشيد بالعلاقات الوطيدة بين العراق والكويت

بحثَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، مع السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان، الوضع بالمنطقة في ضوء الدور العراقي المتنامي في معالجة المشكلات ونقاط التوتر إقليمياً.

وذكر بيان لمكتبه، أن “الكاظمي استقبل الزمانان، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في بغداد، وجرت خلال اللقاء مناقشة الوضع في المنطقة في ضوء الدور العراقي المتنامي في معالجة المشكلات ونقاط التوتر إقليمياً”.

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى “العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، والتطلع إلى إدامتها وتجاوز كل العقبات التي تبرز بين الحين والآخر، وأبلغ نقل تحياته إلى القيادة في الكويت، وحرصه على تطوير التعاون الثنائي بما يعزز مصالح شعبي البلدين الشقيقين”.

من جانبه، أعرب السفير الكويتي، عن “شكره للحكومة العراقية ورئيس الوزراء، للجهود التي بذلت من أجل تقوية العلاقات بين البلدين وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط