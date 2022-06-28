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بيان مجموعة السبع: سندعم أوكرانيا مهما طال الأمر

بيان مجموعة السبع: سندعم أوكرانيا مهما طال الأمر

أصدر قادة مجموعة الدول السبع بيانا، الاثنين، تعهدوا فيه بالوقوف إلى جانب أوكرانيا “مهما استغرق الأمر”، من خلال زيادة العقوبات على روسيا ودعم الالتزامات الأمنية لكييف في أي تسوية بعد الحرب.

وهيمنت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على قمة هذا العام لزعماء ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا.

وجاء في البيان: “سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والوقوف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت”، وفق “رويترز“.

وصدر البيان في اليوم الثاني للقمة المنعقدة في قلعة في جبال الألب البافارية في ألمانيا، بعد وقت قصير من الكلمة التي وجهها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لقادة مجموعة السبع بشأن الحرب عبر رابط فيديو.

وقال مسؤول أوروبي إن زيلينسكي طلب في الكلمة، التي لم تبث للجمهور، الحصول على أنظمة دفاعية مضادة للطائرات، وفرض المزيد من العقوبات على روسيا وضمانات أمنية.

وأعرب زيلينسكي عن رغبته في انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بنهاية العام قبل حلول فصل الشتاء.

وقال قادة مجموعة السبع إنهم سيواصلون تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة ل‍أوكرانيا، وأبدوا استعدادهم للعمل مع الدول والمؤسسات المهتمة بشأن الالتزامات الأمنية الدائمة.
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