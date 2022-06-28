بينها يتعلق برئاسة الجمهورية.. الإطار التنسيقي يكشف تفاصيل اجتماعه مع الاتحاد وعزم

كشف الإطار التنسيقي، عن مخرجات اجتماع تحالف الثبات الوطني.

وذكرت اللجنة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، ان”تحالف الثبات الوطني عقد اجتماعه مساء اليوم ، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات اهمها:

1/ إن تحالف (العزم) عاد وتوحد من جديد ومثله كل من ثابت العباسي رئيس كتلة حسم ومثنى السامرائي رئيس كتلة عزم واحمد الجبوري ( ابو مازن) رئيس كتلة الجماهير وهم ممثلي (المكون السني) ضمن ( الثبات الوطني ) ، اي عودة التوازن السني كما كان سابقا.

2/ شجع الإطار والعزم الإخوة في الاتحاد الكردستاني على التفاهم مع الديمقراطي في الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية مع التأكيد على الالتزام بدعم قرار الاتحاد الكردستاني في حالة عدم الاتفاق.

وسيكون التصويت لصالح مرشح الاتحاد إذا لم يتفق الأكراد على مرشح واحد .

3/ كان حضور بابليون ( ممثل المكون المسيحي ) وتأكيدهم على الالتزام التام بكل مقررات الاجتماع ليكون النسيج الوطني متكاملا ( المكون الاكبر وهم الشيعة ممثلة بالاطار ومن معه ، المكون الكردي ( الاتحاد ومن معه من المستقلين، المكون السني ( العزم) وهو تحالف كبير وراسخ يتجاوز عدده ثلثي مقاعد البرلمان ) وبينهم تفاهمات كبيرة ويمكن لهم المضي بالعملية السياسية وتجاوز كل المعرقلات والتحديات ) .

4/ ضرورة عدم إضاعة الوقت والإسراع بتشكيل الحكومة بأقل فترة ممكنة

5/ اعطاء أولوية في الاهتمام بباقي المكونات الأخرى مثلا الشبك والتركمان والايزديين وليس فقط الاقتصار على الاهتمام بالمكونات الثلاثة المعروفة

6/ البدء من الان بكتابة البرنامج الحكومي على ان لا يكون نظريا ومطولا وانما يركز على المواضيع المهمة التي هي مورد احتياج الناس وعدم التشعب في تفاصيل كثيرة تضيع المطاليب الأساسية”.

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