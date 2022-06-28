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توقعات باندلاع حرب بين اثيوبيا والسودان بسبب اقليم الفشقة واعدام اثيوبيا جنود سودانيين

صورة أرشيفية لقوات سودانية في منطقة الفشقة تعود إلى نوفمبر/ نشرين الثاني 2021.

 بيان صحفى

 توقعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا اندلاع حرب واسعة النطاق بينالسودان واثيوبيا نتيجة النزاعات الحدودية حول مصير اقليم الفشقة الذى تعتبره الخرطوم جزء من اراضيها وقام الجيش السودانى بالسيطرة عليه بالكامل

وادان المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الباحث السياسى اقدام الجيش الاثيوبى على اعدام 7 جنود سودانيين اسرى لدى اثيوبيا مما يعتبر انتهاكا لقوانين دولية

واشارت المنظمة الى ان الجيش السودانى توعد بالرد على اعدام اثيوبيا للاسرى السودانيين وكشفت عن اطماع  اثيوبية توسعية بالاراضى السودانية واراضى دول افريقية  مجاورة

المنظمة طالبت الجيش السودانى والفريق عبد الفتاح البرهان وكافة القيادات العسكرية بالسودان ببسط نفوذ السودان على كافة الاراضى المتاخمة لاثيوبيا

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