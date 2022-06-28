خطان من المفاوضات الكردية في بغداد بشأن الضمانات والالتزامات مع الاطار

بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬

تدور‭ ‬مفاوضات‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬حول‭ ‬الالتزامات‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجميع‭ ‬والضمانات‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬قابلا‭ ‬للتطبيق‭ ‬بعد‭ ‬تسمية‭ ‬الرئاستين‭ ‬المتبقيتين‭. ‬فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الاطار‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوجهات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الضمانات‭ ‬وتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬المرتقبة‭ ‬بعد‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬

اكد‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الاثنين،‭ ‬استمرار‭ ‬وفده‭ ‬التفاوضي‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعية،‭ ‬و‭ ‬شكا‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬اربيل‭.‬‮ ‬

‮ ‬وذكر‭ ‬عضو‭ ‬الحزب،‭ ‬شيروان‭ ‬الدوبرداني،‭ ‬في‭ ‬تلفزيوني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوفد‭ ‬الكردستاني‭ ‬متواصل‭ ‬بالتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والكتل‭ ‬الاخرى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬لديه‭ ‬مبادئ‭ ‬ثابتة‭ ‬بالتفاوض،‭ ‬وهي‭ ‬الشراكة،‭ ‬والتوزان،‭ ‬والتوافق‭ ‬ووفق‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬ينطلق‭ ‬الوفد‭ ‬بالحوارات‭ ‬في‭ ‬بغداد‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬يركز‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمرشح‭ ‬كردي‭ ‬واحد‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬التزام‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اتفاقية‭ ‬سنجار‭ ‬التي‭ ‬لازالت‭ ‬حبر‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬السابقة‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬‮ ‬

وبشأن‭ ‬الاتفاقات‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬ذكر‭ ‬الدوبرداني،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوى‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬عدم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وذهبوا‭ ‬للتصويت‭ ‬إلى‭ ‬برهم‭ ‬صالح‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬كاروان‭ ‬علي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬المنعقد‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬بافل‭ ‬طالباني‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬وبحضور‭ ‬قادة‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬مسألة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭.‬‮ ‬

‮ ‬وقال‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬المحلية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬مستمر‭ ‬لغاية‭ ‬الآن،‭ ‬ويهدف‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى،‭ ‬لبحث‭ ‬مسألة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬وكذلك‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬واضاف،أن‭ ‬‮«‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬باعتباره‭ ‬الكتلة‭ ‬النيابية‭ ‬الأكثر‭ ‬عدداً،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬اجتماعات‭ ‬معه،‭ ‬لبحث‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وبدأ‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬اجتماع‭ ‬قادة‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بافل‭ ‬طالباني،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬عزم،‭ ‬وكذلك‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭.‬‮ ‬

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