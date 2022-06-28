خطان من المفاوضات الكردية في بغداد بشأن الضمانات والالتزامات مع الاطار

بغداد – عبد الحسين غزال
تدور مفاوضات الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد مع الاطار التنسيقي حول الالتزامات الملقاة على عاتق الجميع والضمانات التي تجعل أي اتفاق قابلا للتطبيق بعد تسمية الرئاستين المتبقيتين. فيما اجتمع زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع قادة الاطار في نفس التوجهات لتحقيق الضمانات وتوزيع المناصب المرتقبة بعد تشكيل الحكومة. من جهته
اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، استمرار وفده التفاوضي مع قوى الإطار التنسيقي الشيعية، و شكا من عدم التزام القوى السياسية في بغداد بالاتفاقيات مع اربيل.
وذكر عضو الحزب، شيروان الدوبرداني، في تلفزيوني إن «الوفد الكردستاني متواصل بالتفاوض مع الإطار التنسيقي والكتل الاخرى للتوصل إلى اتفاق على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء».
وأضاف أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مبادئ ثابتة بالتفاوض، وهي الشراكة، والتوزان، والتوافق ووفق هذه المبادئ ينطلق الوفد بالحوارات في بغداد»، موضحاً أن «زعيم الحزب مسعود بارزاني يركز كثيراً على ضرورة الاتفاق بالدخول إلى جلسة مجلس النواب بمرشح كردي واحد لرئاسة الجمهورية».
وأشار إلى أنه «لم يكن هناك التزام بالاتفاقيات بين بغداد واربيل من بينها اتفاقية سنجار التي لازالت حبر على ورق بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة الأخرى».
وبشأن الاتفاقات السابقة مع القوى السياسية المنضوية في الاطار التنسيقي، ذكر الدوبرداني، أن «قوى الاطار التنسيقي التي كانت منضوية في تحالف البناء في عام 2018 لم تلتزم بالاتفاق مع الديمقراطي، من بينها عدم التصويت على فؤاد حسين عندما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، وذهبوا للتصويت إلى برهم صالح».
وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان علي، الاثنين، إن الاجتماع المنعقد حالياً في منزل بافل طالباني بالعاصمة بغداد، وبحضور قادة الإطار التنسيقي، يهدف إلى بحث مسألة تشكيل الحكومة، ومناقشة الأوضاع السياسية.
وقال علي في تصريح المحلية إن «الاجتماع مع قوى الإطار التنسيقي، مستمر لغاية الآن، ويهدف في المرتبة الأولى، لبحث مسألة تشكيل الحكومة، وكذلك منصب رئيس الجمهورية».
واضاف،أن «الإطار التنسيقي هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك اجتماعات معه، لبحث هذا الأمر».
وبدأ قبل ساعات اجتماع قادة الإطار التنسيقي، في منزل الأمين العام للاتحاد الوطني، بافل طالباني، بحضور أعضاء في تحالف عزم، وكذلك أعضاء الاتحاد. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط