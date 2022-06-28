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داعيا إلى مواصلة العمل وبقوة، السيد الغانمي يوجه لجنة الوثائق الثبوتية لإصدار المستمسكات لنازحي محافظة نينوى المتواجدين في دهوك

الغانمي يوجه لجنة الوثائق الثبوتية لإصدار المستمسكات لنازحي نينوى في دهوك

 دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي إلى ضرورة الاستمرار في تلبية احتياجات النازحين والعمل بوتيرة آلية في هذا المجال، حيث تابع سيادته عمل لجنة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لإصدار المستمسكات الثبوتية لنازحي محافظة نينوى من  القاطنين في مخيمات قضاء زاخو في محافظة دهوك. اذا استقبلت اللجنة في اليوم الأول لعملها اكثر من ألف أسرة وانجزت جميع معاملاتهم وعملت على إرسالها إلى محافظة نينوى ليتم اصدارها.

جدير بالذكر أن هذه العملية لمنح الوثائق الثبوتية للنازحين هي الحادية عشر في محافظة دهوك على ان تستمر من ٢٣ حزيران الجاري ولغاية ٢ تموز المقبل. وقد استمعت اللجنة إلى مشاكل ومعوقات النازحين بما يخص عمل المديرية وحلها بأسرع وقت ممكن.

من جانبهم، ثمنت هذه الأسر الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل السيد الوزير ومن قبل اللجنة أيضا لتقديم مختلف الخدمات لهم. 

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