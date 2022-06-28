رئاسة أركان الجيش وبعثة حلف «الناتو» توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

وقعَ رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أمس الاثنين، مع قائد بعثة حلف الناتو الجنرال جيوفاني م. اينوتشي مذكرة تفاهم مشتركة.

وذكر بيان للوزارة، أنه “من أجل دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على جميع الأصعدة، وقعت رئاسة أركان الجيش مذكرة تفاهم مشتركة، مع حلف الناتو والخاصة بنظام الترميز(NCS)”.

وأضاف، أنه “تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش، ومعاوني رئيس أركان الجيش (العمليات – الإدارة – التدريب) والمفتش العسكري العام ومدير الدائرة القانونية لوزارة الدفاع وقادة الأسلحة (البرية – الجوية – البحرية – طيران الجيش – الدفاع الجوي) ورئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ورئيس الاكاديمية العسكرية ورئيس هيئة الاستعداد القتالي وأمين سر دائرة الميرة ومدراء المديريات”.

وأوضح، أن “هذه المذكرة (متوسطة المدى) تعمل على ديمومة التعاون بين الجانبين واللحاق بركب الدول المنضوية تحت مظلتها لرفد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدرات الجيش والاستعداد القتالي في جميع المستويات”.

وتابع، أن “هذا الحدث لم يأت بصورة آنية بل سبقته مراحل ليست بقصيرة وأنما امتدت لسنة تخللتها اجتماعات ولقاءات مستمرة وسط جهود ومتابعة رئيس أركان الجيش وفريقه المختص الذين قدموا كل الدعم للدوائر المعنية في إنجاح الاتفاق مع حلف الناتو، والتي حظيت باهتمام من أعلى المستويات ومناقشتها بمستشارية الأمن القومي”، لافتاً إلى أن “المذكرة حصلت الموافقة عليها وعرضها أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة وحصلت موافقته وتخويل الجهات المعنية بالتوقيع”.

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