شعر شعبي..النواب  المسله السومريه

النواب
المسله السومريه
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بعد ماينزل وَحْي
اضنها انگطعت الاسباب
خِتَم سِفْر القصيده
و عرّج النواب
چان اكتاب
ولبْيَت القَصْيدهَ ابوابْ.
أو واحد چان
كُبر بيْه اليسار
وينْحِسبْله حساب..
الف حسابْ.
مُلهِمنه
ومُعَلِّمْنَه
ونَشيد
إنْمِنَعْ يتْغَنّه
بْمَدارِسنَه.
يسالوفة مجالِسْنَه
وإلهْ اِلنور
والثّوره ومَسَلّتنه..
مَسَلّتنه
النهبها بغفله مِنّه الريل
ورَدْ لينه بطرگ تابوت
وجنازه يتيمه
حَمَد رَدْ …
مچَلّب بحبل المشيمه
لصويحب يحن
والنگره وِسْجونَه القديمه
حَمَد ربْ براءه
وببّراءه
تجَلّت آياته الكريمه.
حَمد غاب
وطَشّت بالسّمه بشاره.
صعد تموز
سِجْدت آلِهَه لناره.
وصل تَمّوز
قيامه لروح عِشتاره.
مُظفر چان قيثاره.
ومعبد سومري
بتاريخه واسراره.
ياعِشتار گومي
تحزمي لملگاه.
صاحت آآآآآآه
صاحت آآآآآه..
دِفَنْت شچَمْ عراق وياه
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عبدالكريم صالح العامري
امريكا بنسلڤينيا