طهران تعلق على الملفات العالقة بين بغداد واربيل: نتابع قضايا العراق الداخلية

دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ، اليوم الأربعاء، للوحدة والتعاون وتلاقح الافكار بين مختلف الاطياف العراقية، معربا عن امله بخفض التوترات في العراق.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي في الرد على سؤال حول التوترات الاخيرة في العراق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بشان بعض المناطق الغازية المشتركة واحتمال وقوع صِدام عسكري بسبب ذلك “نحن نتابع قضايا العراق الداخلية بحساسية وعن كثب لكنها متعلقة بالعراق ذاته، اذ ان اقلیم کردستان اثبت خلال الاعوام الماضية بانه وصل الى تفاهم وادبيات مشتركة مع الحكومة المركزية”.

وأضاف “نحن ندعو على الدوام للوحدة والتعاون وتلاقح الافكار بين مختلف اطياف العراق والحكومة المركزية، معبرا عن سعي بلاده الى “التقريب بين هذه الجهات ونامل بخفض هذه التوترات”.

يشار الى ان هناك الكثير من الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مثل مسألة تصدير الإقليم للنفط خارج سلطة الحكومة الاتحادية، ورواتب الموظفين والبيشمركة، وكذلك المناطق التي تسمى المتنازع عليها.

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