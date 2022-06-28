قرب البدء باستبدال اللوحات المرورية

أفادت مديرية المرور العامة، أمس الاثنين، بأن مشروع استبدال اللوحات المرورية سوف يرى النور قريباً، مؤكدة أن الأولوية ستكون لعجلات المشروع الوطني، لافتة إلى إمكانية إجراء تخفيض على الرسوم البالغة 50 ألف دينار للوحتين.

وقال مدير إعلام المديرية العقيد زياد القيسي في حديث إلى (المدى)، إن «العقد الخاص باللوحات المرورية الجديدة تم توقعيه، وهو الخط الإنتاجي الذي سيكون في مديرية المرور العامة في بغداد».

وأضاف القيسي، أن «هذه المديرية سوف ترفد جميع المحافظات باللوحات المرورية الجديدة، التي ستكون بشكل مستطيل مكتوبة بالأرقام الإنكليزية».

وأشار، إلى أن «المشروع سوف يرى النور في القريب العاجل»، مؤكداً أن «العمل سيكون على استبدال جميع اللوحات مع منح الأولوية إلى لوحات المشروع الوطني».

وشدد القيسي، على أن «معلومات المشروع الوطني بالنسبة للمركبات والأشخاص موجودة وتكون عملية استبدالها أسرع وأسهل مع سهولة التعامل مع قيود هذه المركبات».

وأوضح، أن «السعر الرسمي لعملية الاستبدال بحسب ما تم تحديده في الوقت الحالي هو 50 ألف للوحتين، مع إمكانية حصول تخفيض على هذا السعر».

وبين القيسي، أن «مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل وجه بأن يكون الدوام الرسمي في الفروع كافة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً وتزويدها باللوحات الجديدة من اجل استيعاب المراجعين».

ومضى القيسي، إلى أن «هناك خططا كبيرة في كيفية التعامل مع عملية الاستبدال وتسهيلها سوف يتم الإعلان عنها عند بدء المشروع».

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