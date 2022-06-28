قسم تمكين المرأة في وزارة الهجرة والمهجرين يواصل برامجه وأعماله المخطط لها في محافظة نينوى

حسب توجيهات وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد” عثمان الغانمي” ، وتنفيذا للخطة الوطنية ١٣٢٥ وضمن سلسلة النشاطات التي يقوم بها قسم تمكين المرأة من خلال وحدة التمكين في فرع نينوى، فقد أُختتم البرنامج الخاص بالفتيات والذي استمر على مدى ٣٠ يوما وشمل ٢٠ فتاة.

ويأتي هذا البرنامج الذي جاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية بهدف زيادة الوعي والتخفيف من العنف ضد الفتيات لتحسين حالتهن النفسية، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع المجتمع. وقد منحت الفتيات المشاركات في هذه الفعالية شهادة مشاركة بالإضافة إلى توزيع الهدايا عليهن وقد أشاد الحاضرون بالجهود التي تبذل من قبل كوادر الوزارة في هذا المجال.

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