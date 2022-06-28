Posted on by

قسم تمكين المرأة في وزارة الهجرة والمهجرين يواصل برامجه وأعماله المخطط لها في محافظة نينوى

حسب توجيهات وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد” عثمان الغانمي” ، وتنفيذا للخطة الوطنية ١٣٢٥ وضمن سلسلة النشاطات التي يقوم بها قسم تمكين المرأة من خلال وحدة التمكين في فرع نينوى، فقد أُختتم البرنامج الخاص بالفتيات والذي استمر على مدى ٣٠ يوما وشمل ٢٠ فتاة.

 ويأتي هذا البرنامج الذي جاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية بهدف زيادة الوعي والتخفيف من العنف ضد الفتيات لتحسين حالتهن النفسية، فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع المجتمع. وقد منحت الفتيات المشاركات في هذه الفعالية شهادة مشاركة بالإضافة إلى توزيع الهدايا عليهن وقد أشاد الحاضرون بالجهود التي تبذل من قبل كوادر الوزارة في هذا المجال.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close