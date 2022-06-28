Posted on by

مانشستر يونايتد يجدد للعراقي زيدان إقبال حتى 2025

أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، يوم الثلاثاء، عن تجديد عقد لاعبه العراقي زيدان إقبال بشكل رسمي.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان على موقعه الرسمي “يسر النادي الإعلان عن توقيع زيدان إقبال على عقد جديد طويل الأمد، سيبقيه في مانشستر يونايتد حتى حزيران/ يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر”.

وأضاف “ظهر لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عاماً، والذي انضم إلى أكاديمية النادي في سن التاسعة، لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة يونغ بويز بدوري أبطال أوروبا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على ملعب أولد ترافورد”.

واختتم “مثلّ زيدان إقبال منتخب العراق، وشارك معه في مباراتين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close